В январе аэропорт Внуково впервые обслужил более миллиона пассажиров

Аэропорт Внуково в январе впервые обслужил более миллиона пассажиров

Международный аэропорт Внуково в январе 2015 года впервые в своей истории обслужил более 1 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Во Внуково пояснили, что такой результат был достигнут при обслуживании меньшего количества рейсов, чем в январе прошлого года

В пресс-службе отмечают, в условиях экономической нестабильности российские авиакомпании продолжают оптимизацию своей деятельности, в результате которой у них появляется больше пассажиров. Кроме того, рост пассажиропотока происходит из-за увеличения вместимости самолетов.

Одной из основных причин увеличения количества авиапутешественников во Внуково в пресс-службе называют развитие внутренних перевозок группы компаний "Аэрофлот", а также развитие регулярных международных перевозок за счет перевода рейсов авиакомпании "Трансаэро".

Эта компания стала лидером по объему пассажирских перевозок в аэропорту Внуково (34,6 процента). Суммарный прирост пассажиропотока авиаперевозчика составил 23,7 процента к 2014 году.

В январе 2015 года на внутренних линиях аэропорт Внуково обслужил 562 тысячи пассажиров, что на 38 процента больше показателя января 2014 года. Больше всего человек, путешествующих по России, воспользовались услугами авиакомпании"ЮТэйр". Самыми популярными направлениями стали: Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Самара и Сургут.

Кроме того, в январе было перевезено 445 тысяч пассажиров, путешествующих за пределы России, в том числе на регулярных международных рейсах - 403,8 тысячи пассажиров, что на 4,6 процента больше, чем в январе 2014 года. Наиболее привлекательными на международных линиях стали следующие направления: Стамбул, Пхукет, Хургада, Бангкок, Франкфурт.