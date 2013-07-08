Форма поиска по сайту

08 июля 2013, 10:09

Транспорт

"Трансаэро" и "Аэрофлот" могут поменяться аэропортами

"Трансаэро" может поменяться с "Аэрофлотом" аэропортами

Авиакомпания "Трансаэро" может перевести регулярные полеты из Домодедово во Внуково. В свою очередь, "Аэрофлот" готов отправить в обратном направлении часть своих недорогих рейсов, которые будет выполнять создаваемый первый российский лоукостер.

Таким образом, перевозчики поменяются аэропортами. Рокировка может начаться уже будущей зимой.

В настоящее время "Трансаэро" летает из трех столичных аэропортов: Внуково, Шереметьево и Домодедово. Всего в прошлом году компания перевезла более 10 миллионов человек.

