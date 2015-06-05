Омоновец пойдет под суд за вымогательство взяток у пассажиров во Внукове

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Сотрудник ОМОНа пойдет под суд за вымогательство взяток у пассажиров аэропорта Внуково. Обвиняемый останавливал спешащих людей якобы для проверки документов, однако не отдавал их обратно, требуя за это взятку, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет об Александре Вельматове. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее за взяточничество был задержан участковый в Новой Москве. Мужчина получил деньги за оформление документов для получения страховки за поврежденную машину. Услуги капитана полиции благодарный автовладелец оценил в две тысячи рублей.

Также в начале июня Басманный суд Москвы санкционировал арест следователя подмосковного управления СК России Сергея Турченкова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Турченков требовал от гражданина 3 миллиона рублей за прекращение уголовного дела о присвоении денежных средств.