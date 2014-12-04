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МО

04 декабря 2014, 13:30

Во Внукове скончался пассажир рейса Москва – Душанбе

Внуково пассажиры погибшие чп мо

Фото: ТАСС

Во Внукове в четверг, 4 декабря, скончался пассажир, сообщили M24.ru в пресс-службе аэропорта.

Трагедия произошла на борту самолета авиакомпании UTair. Лайнер должен был выполнять рейс Москва – Душанбе.

Напомним, что в конце ноября в аэропорту Шереметьево скончалась пассажирка рейса Москва - Нижневартовск. Пожилой женщине стало плохо во время полета, пилот принял решение вернуться в аэропорт, но спасти пассажирку не удалось.

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Большой общественный резонанс вызвала смерть 24-летнего молодого человека в том же Шереметьеве в августе этого года. Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом Барселона - Челябинск. В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался.

Как ранее сообщало M24.ru, в октябре в московских аэропортах планировалось провести учения по вызову "скорой".

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