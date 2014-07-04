Во Внуково из-за поломки задержали самолет до Мадейры

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Марина сообщила, что во Внуково из-за поломки задержали вылет самолета до Фуншала (Мадейра).

"Рейс компании "Трансаэро" отложен на пять часов. Самолет Boeing ремонтируют прямо у телетрапа, видимо, что то с правым крылом", - сказала она.

В аэропорту уточнили, что рейс действительно отложен по техническим причинам, и борт вылетит в 18.45 вместо 16.00. Представитель авиакомпании сказал M24.ru, что техникам необходимо заменить деталь в крыле. "На безопасность полета это никак не повлияет", - отметили в "Трансаэро".

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