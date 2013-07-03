Аэрополис построят рядом с Внуково в 2016 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Рядом с Внуково в 2016 году появится аэрополис. В новый квартал при аэропорте войдут логистический и торговый центры, выставочный комплекс, а также гоночная трасса. В настоящее время разрабатывается проект планировки будущих объектов, рассказал журналистам и.о. главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, аэрополис займет площадь около 80 гектаров. Его строительство планируется начать в 2014 году, а завершить – в 2014 году. На сегодня ведется корректировка проекта из-за ограничений в транспортной инфраструктуре.

Владимир Жидкин также отметил, что на трассе, которую планируют построить, можно будет проводить гонки "Формулы-1". Кроме того, ее смогут использовать для проведения региональных соревнований, а также для любительских гонок.