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Авиа и аэропорты

3 февраля, 17:19

Во Внукове возникли задержки вылетов из-за снегопада

Внуково Домодедово Шереметьево аэропорты рейсы авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В аэропорту Внуково возникают незначительные задержки вылетов из-за очистки взлетно-посадочной полосы, а также обработки самолетов противообледенительной жидкостью, сообщает Агентство "Москва".

При этом в пресс-службе аэропорта отмечают, что аэронавигационное оборудование Внукова позволяет работать при любых погодных условиях.

"Уход самолетов на запасные аэродромы обусловлены исключительно решением командира воздушного судна и зависит от ряда причин, например, от силы бокового ветра, влияющего на некоторые типы воздушных судов в зависимости от их геометрических параметров, количество авиатоплива и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Шереметьево" M24.ru сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

"У нас все в порядке и по расписанию. Бывают кратковременные задержки, связанные с расчисткой взлетно-посадочных полос и обработкой самолетов антиобледенительной жидкость", - заявили в аэропорту.

В свою очередь, в аэропорту "Домодедово" M24.ru заявили, что все рейсы отправляются и прибывают по расписанию.

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Напомним, узнать статус нужного вам рейса можно по справочным телефонам или на онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Справочные службы аэропортов:

  • Аэропорт Внуково: +7 (495) 937-55-55;
  • Аэропорт Домодедово: +7 (495) 933-66-66;
  • Аэропорт Шереметьево: +7 (495) 232-65-65.

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