Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сильный снегопад, который обрушился на Москву 1 апреля, не повлиял на работу аэропортов. Шереметьево, Внуково и Домодедово функционируют в штатном режиме.

Большинство воздушных судов вылетают и приземляются по расписанию, уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

Как сообщили М24.ru в пресс-службе аэропорта Шереметьево, вся техника воздушной гавани работает исправно, самолеты и взлетно-посадочные полосы обрабатываются противогололедными реагентами. При этом на подъездах к аэропорту возможно возникновение пробок. Тем, кто экономит время, стоит воспользоваться аэроэкспрессами.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, мокрый снег сегодня перейдет в дождь. Однако, несмотря на ухудшение погоды, столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 5-7 градусов, а в Подмосковье до плюс 3-8.

В связи с ухудшением погоды спасатели советуют москвичам соблюдать осторожность. В столице ожидается туман, в результате которого видимость сократится до 300-500 метров. Кроме того, образуются условия для гололедицы, наледи, сосулек.