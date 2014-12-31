Путин произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах Москвы

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Владимир Путин освободил от должностей начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве генерал-лейтенанта полиции Вячеслава Давыдова, а также начальника УВД по ЗАО Москвы полковника полиции Владимира Рожкова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вячеслав Давыдов занимал пост начальника столичного УФСКН с мая 2009 года. Владимир Рожков на должность начальника УВД по ЗАО был назначен 8 февраля 2013 года. 22 декабря 2014 года он подал прошение об отставке.

Также уволены руководитель организационно-административного департамента ФСКН генерал-лейтенант полиции Владимир Владимиров, первый замначальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД генерал-майор внутренней службы Юрий Ивашкин.

О том, кто будет назначен на эти должности, не уточняется.

Кроме того, тем же указом президент назначил полковника внутренней службы Александра Петрикова заместителем начальника ГУ МВД по Москве - начальником тыла.