Президент РФ внес изменения в закон о числе мировых судей

ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ», сообщает РИА Новости.

Согласно документу, число мировых судей в Московской области сократится на девять единиц. В Москве, наоборот, на это же количество увеличится. Это обусловлено расширением столицы за счет подмосковных земель.

"На вновь присоединенных территориях создаются Новомосковский и Троицкий административные округа с общей численностью населения 228 тысяч человек. Чтобы обеспечить им доступ к правосудию, необходимо образовать дополнительные судебные участки. Они создаются из расчета численности населения на одном от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с количеством проживающих менее 15 тысяч образуют 1 участок", - говорится в документе.

Уже имеющиеся должности мировых судей и территории судебных участков перераспределятся между Москвой и областью. Так как количество судей не меняется, расходы, предусмотренные на содержание мировых судей, увеличиваться не будут.