29 января 2017, 09:12

Политика

Белый дом назвал разговор Трампа и Путина "важным началом"

Фото: ТАСС/Emily Molli

Белый дом считает разговор Путина и Трампа "важным началом" в улучшении отношений между двумя странами, передает Reuters.

Представители американской администрации рассказали, что диалог двух президентов коснулся вопросов достижения мира, в том числе – борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что оба президента выразили желание достигнуть соглашений по всем важным вопросам, которые представляют взаимный интерес для России и США.

В конце разговора лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. Трамп попросил передать пожелания счастья российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.

Владимир Путин Белый дом жизнь в мире переговоры

