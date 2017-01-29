Белый дом назвал разговор Трампа и Путина "важным началом"

Фото: ТАСС/Emily Molli

Белый дом считает разговор Путина и Трампа "важным началом" в улучшении отношений между двумя странами, передает Reuters.

Представители американской администрации рассказали, что диалог двух президентов коснулся вопросов достижения мира, в том числе – борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что оба президента выразили желание достигнуть соглашений по всем важным вопросам, которые представляют взаимный интерес для России и США.