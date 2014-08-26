Россия уважает право любой страны на вступление в союзы - Путин

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Россия убеждена, что кризис на Украине нельзя разрешить силовым путем, заявил Владимир Путин во вторник на встрече лидеров стран Таможенного союза с президентом Украины с участием представителей Еврокомиссии.

"Готовы обменяться мнениями по сложившейся на Украине острой кризисной ситуации, которую, уверены, нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации силового сценария, без учета насущных интересов юго-восточных регионов страны, без мирного диалога с их представителями", - передает слова президента России ИТАР-ТАСС.

Он добавил, что Россия рассчитывает на конструктивный диалог с Украиной и Евросоюзом по экономическому взаимодействию с учетом взаимных интересов. Путин отметил, что Россия выступает за то, чтобы "наладить более тесное взаимодействие между ЕС и Евразийским экономическим объединением, начать поиск путей сопряжения обоих интеграционных процессов".

Глава государства выразил надежду, что все участники встречи являются сторонниками создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Он добавил, что Россия уважает право любого государства на организацию собственной политической жизни, в том числе на вступление в союзы (в том числе экономические и военные), но это не должно делаться в ущерб участникам международного общения и российским интересам, пишет "Интерфакс".