Путин предложил увеличить срок пребывания украинских призывников в России

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский

Владимир Путин предложил увеличить срок пребывания на территории России граждан Украины призывного возраста, сообщает ТАСС. В настоящее время граждане Украины могут находиться на территории России не более 30 суток.

"Многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются переехать в Россию, пересидеть здесь какое-то время", - заявил Путин.

По его словам, когда граждане Украины возвращаются на родину, их призывают в войска Вооруженных сил Украины. "Они возвращаются, и их опять "цап" и опять туда, под пули высылают", - подчеркнул президент России.

Он отметил, что в российское законодательство могут быть внесены поправки. "В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего призывного возраста", - отметил глава государства.

В настоящий момент на территории Украины ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины и боевыми подразделением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.