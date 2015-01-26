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Политика

26 января 2015, 21:11

Путин предложил увеличить срок пребывания украинских призывников в России

Владимир Путин законы Украина призывники власть

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский

Владимир Путин предложил увеличить срок пребывания на территории России граждан Украины призывного возраста, сообщает ТАСС. В настоящее время граждане Украины могут находиться на территории России не более 30 суток.

"Многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются переехать в Россию, пересидеть здесь какое-то время", - заявил Путин.

По его словам, когда граждане Украины возвращаются на родину, их призывают в войска Вооруженных сил Украины. "Они возвращаются, и их опять "цап" и опять туда, под пули высылают", - подчеркнул президент России.

Он отметил, что в российское законодательство могут быть внесены поправки. "В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего призывного возраста", - отметил глава государства.

В настоящий момент на территории Украины ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины и боевыми подразделением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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