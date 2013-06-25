"Вечерка": Бизнесменов могут амнистировать

Фото: M24.ru

Бизнесменов могут амнистировать

На Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Путин выступил с инициативой об амнистии осужденных, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности, но получили тюремный срок впервые, а также в отношении тех, кто уже возместил или согласен возместить нанесенный ущерб и убытки потерпевшим. — Конечно, в этом вопросе нельзя торопиться, нельзя, чтобы на свободу вышли люди, совершившие действительно серьезные преступления. Это рейдеры, фальшивомонетчики или те, кто отбирал квартиры, а также люди, угрожавшие применением насилия или применившие его, — подчеркнул Путин.

Сформирован точный график сноса ветхого жилья

Программа расселения и сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения к настоящему моменту выполнена на 80 процентов. Об этом сообщил врио мэра Москвы Сергей Собянин, который накануне посетил один из домов, построенных в рамках программы переселения домов сносимых серий и навестил семью новоселов.

Балет по темам Сандро Боттичелли

Сегодня на сцене Рахманиновского зала консерватории имени Чайковского актеры "Лаборатории Театрика" и солисты ансамбля Time of Dance покажут нетривиальный балет в трех частях "Рождение Венеры и Весна". В основе сюжета лежат два античных мифа по мотивам полотен Сандро Боттичелли: "Рождение Венеры" и "Зефир и Флора". Творцы музыкальной анимации — режиссер Наталия Кайдановская и композитор Ираида Юсупова.

