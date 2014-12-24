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Политика

24 декабря 2014, 15:49

Регионы должны разработать наборы маршрутов для туристов - Путин

Владимир Путин регионы власть госсовет по культуре

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Каждый российский регион должен разработать свой набор маршрутов для туристов. В "культурный пакет" следует включить главные достопримечательности, музеи и театры, заявил на госсовете по культуре президент России Владимир Путин.

Как передает корреспондент M24.ru, Путин отметил растущую популярность краеведения и призвал чиновников помогать регионам в развитии туризма.

"Такие проекты безусловно нужно поддержать, так же как и стремление граждан принимать участие в этнографических, археологических экспедициях, в работе по сохранению объектов культурного наследия", - добавил президент.

Туристические маршруты уже существуют в некоторых регионах. Одним из подобных проектов является "Золотое кольцо", объединяющее сразу несколько областных центров. "Таких комплексных туристических маршрутов, конечно, может быть намного больше и на русском Севере, и на Кавказе, и на Северо- Западе, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, разумеется", - уверен президент.

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Также Путин отметил необходимость создания условий для развития государственно-частного партнерства в сфере культуры, благотворительности и меценатства "и в целом для широкой включенности граждан в реализацию культурной политики", передает корреспондент M24.ru.

В 2014 году приоритетом государственной культурной политики стало просвещение и воспитание патриотизма у молодежи, напомнил президент.

По его мнению, государство должно разработать стратегию реализации культурной политики. "Необходимо сделать так, чтобы культура влияла на поведение людей. На это уйдtт не один год", - добавил Путин.

Прежде всего нужно подготовить квалифицированные кадры, "истинных ревнителей культуры", подчеркнул глава государства.

Напомним, 2014 год был объявлен в России Годом культуры. Следующий, 2015 год, станет Годом литературы. В число разнообразных проектов, запланированных на 2015 год, входит и модернизация бибилиотек.

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