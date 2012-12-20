"Российская газета": 21 декабря 2012 года

Разберемся в больших чинах

Гость редакции руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин расскажет о расследовании самых громких уголовных делах, за которыми следит вся страна, о борьбе с коррупцией и о том, легко ли попасть на личный прием к главе Следственного комитета и будет ли от этого толк.

Владимир Путин: Отвечаю

Президент Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. На диалог с президентом пришли 1 тысяча 226 российских и зарубежных журналистов. Нынешняя пресс-конференция - первая после четырехлетнего "премьерского" перерыва. В целом же за 8 лет президентства Путин провел 7 таких масштабных встреч с прессой, причем с каждым годом увеличивая время ответов на вопросы: от полуторачасового разговора в 2001 году до рекордных 4 часов 40 минут в 2008.

За четыре часа Путин ответил на вопросы 53 журналистов. Главной темой в первой половине пресс-конференции стала реакция в России на принятый в США "Акт Магнитского". Кроме того, задавались вопросы о работе правительства, об отношении Путина к власти, о деофшоризации экономики о возвращении зимнего времени, о Михаиле Ходорковском. На момент подписания номера разговор журналистов и главы государства все еще продолжался.

Полное затмение

Если сегодняшний номер "РГ" вышел в свет, значит, конец этого света не состоялся. Он ведь был назначен на 21 декабря.

На этой оптимистической ноте можно было бы и завершить нынешнюю колонку. Содержательная дискуссия с неотступным выяснением, случится всеобщий Армагеддон или нет, сегодня естественным образом исчерпала себя, и мое мнение по этому важному вопросу, слава Богу, уже не актуально. Нам, друзья, остается поздравить друг друга с благополучной развязкой. Жизнь продолжается!

Празднуя счастливое освобождение от гнета магической даты, хочется, однако, спросить себя: что это было? Чем объясняется сладострастный ажиотаж, охвативший в преддверии 21 декабря миллионы людей по всему миру, в том числе и в России? К деревенским бабушкам и другим несознательным паникерам, скупавшим соль, крупу и спички в товарных количествах, вопросов нет. Но в неумолчном гомоне о грядущем светопреставлении были слышны и голоса ученых, метеорологов, известных артистов и спортсменов, а также должностных лиц, отвечающих за уверенность граждан в завтрашнем дне.

Квартира на электронном замке

В новом году любой желающий сможет подписаться на услугу смс-уведомления от Росреестра, благодаря которой хозяин узнает обо всех операциях с принадлежащей ему недвижимостью. Так можно будет сократить общение с чиновниками и вовремя пресечь действия мошенников. По словам замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова, информирование о степени готовности документов, представленных на регистрацию прав и сделок с недвижимостью, при помощи смс-сообщений, – лишь крупица в обширной программе электронного обслуживания россиян. В конце декабря на сайте ведомства появятся сервисы электронной оплаты и электронного получения ключа доступа. Аналогов такого объема хранилища документов у органов государственной власти до сих пор не было.

Не майя месяц

"Красивых дат" и многозначительных предсказаний в этом году хватало. Вот и сегодняшний день задолго до того, как настало его время в календаре, оброс массой слухов, домыслов, анекдотов и прочих свидетельств общего внимания. Шутка ли — заранее объявленный, да еще и древними майя, конец света.

Правда, жители России даже в этом случае повели себя как философы, юмористы, прагматики — кто угодно, но только не паникеры. Как выяснили социологи ВЦИОМ, подавляющее большинство людей в нашей стране (97% участников недавнего опроса) хоть что-то, но слышали о предсказанной глобальной катастрофе.

Как не заболеть в новогодние каникулы

Это уже факт: зимой обостряются различные хронические недуги, которые почти не беспокоят в другое время года. Можно противостоять этим напастям? Или смиренно поддаться им как неизбежному злу?

Прежде всего, нужно пройти вакцинацию против гриппа, особенно тем, кто в группе риска.

Перед Новым годом, в длительные новогодние каникулы нас накрывает охота к перемене мест. Становятся особенно заманчивыми дальние странствия. Но попытаемся минимизировать их отрицательные последствия. Не надо резко менять климатическую зону, в которой вы находитесь, ехать из холода в жаркие страны. Поверьте, каким бы молодым и здоровым вы ни были, это для организма серьезное испытание. Лучше все-таки отдыхать, как говорится, по месту жительства.

Высокая красота

Она по-настоящему красива. Со вкусом и довольно смело одета. Ей бы в кино или, может, на подиум. А еще лучше в телеведущие, потому что при такой внешности она еще и говорит прекрасно. Но Анна Чичерова предпочитает прыгать в высоту. Пока. Читайте интервью со спортсменкой на 14 полосе "РГ".

