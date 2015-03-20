Путин предложил создать валютный союз Москвы, Минска и Астаны

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

На встрече с лидерами Белоруссии и Казахстана в Астане Владимир Путин призвал подумать о формировании единого валютного союза, сообщает "Интерфакс".

"Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", – сказал Путин, отметив, что когда "работаешь плечом к плечу", то проще защищать общий финансовый рынок.

На встрече в Астане президенты Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев Александр Лукашенко обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Напомним, президент России поручил Центробанку и правительству определить дальнейшие направления для сближения в валютной и финансовой сферах в рамках Евразийского экономического союза. Глава государства поставил цель "проработать целесообразность и возможность создания в перспективе валютного союза". Это задание Путина должно быть выполнено вместе с центральными банками государств-членов ЕАЭС до 1 сентября 2015 года.