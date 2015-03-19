Условий для дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка пока нет – Путин

Фото: ТАСС

Владимир Путин считает, что условий для снижения действующей ключевой ставки Центробанка России пока нет. Соответствующее заявление он сделал на съезде РСПП, сообщает ТАСС.

"Пока ключевая ставка достаточно высокая, не созданы условия для того, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно", – заявил Путин. Президент России подчеркнул, что правительство должно принять решение об адресной помощи предприятиям, наиболее пострадавшим от кризисных явлений.

Напомним, на днях Банк России понизил ключевую ставку на 1 процент. С 16 марта она составляет 14 процентов годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

В документах ЦБ отмечается, что решение об уменьшении ставки было принято "учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики".

"Принятое решение будет способствовать снижению данных рисков, при этом не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного давления. По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика и снижение экономической активности будут способствовать замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня около 9 процентов через год (март 2016 года к марту 2015 года) и до целевого уровня 4 процентов в 2017 году", – говорится в сообщении ЦБ.

По мере ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 процентов до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.