Путин пообещал лично следить за амнистией капитала

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Президент России пообещал лично следить за амнистией капитала. Это заявление он сделал в ходе Большой пресс-конференции, сообщает корреспондент M24.ru.

"Я вам скажу, сколько мы хотим возвратить капитала в Россию. Ноль. Ничего не планируем возвращать, вопрос стоит в легализации капитала", - отметил Путин.

По словам Путина, бизнесменам нужно регистрироваться в России, а не действовать через оффшоры. "Никаких фильтров при амнистии капитала мы устанавливать не будем. Есть презумпция невиновности, и все будет делаться с учетом того, что никто из бизнесменов, легализовывающих капитал, не признан виновным в чем-либо", - заявил глава государства.

Президент добавил, что легализовывать нужно не только оффшоры, но и имущество, переписанное на других лиц.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию предложил на три года освободить от проверок надзорными органами компании, к которым не было серьезных нареканий на протяжении трех лет. Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнеса,- то есть не менять их на протяжении этого срока, и выступил за полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию.

Напомним, что самой длинной из предыдущих была пресс-конференция президента в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов. Путин дал ответ на сто с лишним вопросов.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.