Кризис на Украине необходимо решить переговорами - Путин

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Кризис на Украине необходимо решать через процесс переговоров. Об этом в ходе Большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент M24.ru.

"Мы готовы выступить как посредники и политическими инструментами урегулировать ситуацию", - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, конфликт на юго-востоке Украины необходимо завершить как можно скорее, и Россия готова способствовать скорейшему разрешению ситуации.

Путин отметил, что возлагает большие надежды на планирующуюся встречу в Минске, в которой примут участие обе стороны конфликта.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.