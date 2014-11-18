Путин: Решение ЦБ о переходе к плавающему рублю - единственно правильное

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Решение Центробанка РФ отпустить рубль в "свободное плавание" стало единственно правильным в нынешней ситуации, заявил Владимир Путин на заседании "Форума действий" под эгидой ОНФ, трансляция которого ведется на телеканале "Россия 24".

"Когда возникают такие ситуации, которые сложились сейчас на рынке сырья, от которого мы получаем основные доходы в бюджет, это сразу же влияет на курс, давит его на понижение.

Как только Банк России объявил о том, какой он будет держать коридор, так называемые спекулянты скупают одну валюту, ждут следующего шага Банка России, потом выходят на рынок дальше и толкают курс наверх. Поэтому Банк России принял единственное правильное решение", - сказал президент России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у плавающего курса рубля сейчас нет эффективной альтернативы. По ее словам, удержание курса потребовало бы существенной траты международных резервов и ограничения рублевой ликвидности, что привело бы к более значительному повышению ставок и сжатию кредитования реального сектора, пишет "Интерфакс".

Напомним, ЦБ 10 ноября де-факто отпустил рубль в "свободное плавание". В частности, Центробанк отказался от проведения регулярных валютных интервенций и упразднил коридор бивалютной корзины.

Стоит отметить, что во вторник, 18 ноября, официальный курс евро, установленный Банком России на среду, снизился на 66 копеек до 58,64 рубля. Курс доллара снизился на 35 копеек, достигнув 46,97 рубля