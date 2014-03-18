Крымский референдум прошел в полном соответствии с нормами - Путин

Владимир Путин сделал официальное заявление по Крыму и Севастополю

Крымский референдум прошел в полном соответствии с демократическими нормами и международными процедурами, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Георгиевском зале Кремля.

"Для того чтобы понять, почему был сделан такой выбор, достаточно знать историю Крыма: что значит Россия для Крыма и Крым для России", - добавил он.

Также Владимир Путин отметил, что на данный момент на Украине нет легитимной власти, а органы власти "узурпированы самозванцами, которые находятся под контролем радикалов". Первым, по его словам, на очереди в репрессиях стал бы Крым.

"На прием к министрам можно попасть только через боевиков Майдана. Первым на очереди в репрессиях был Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России", - сказал он.

По словам Путина, Россия не могла оставить в беде Крым – "это было бы предательством", необходимо было помочь в создании условий для мирного волеизъявления крымчан, чтобы они "в первый раз в истории сами определили судьбу".

"Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно. Референдум был проведен открыто и честно. Люди в Крыму открыто выразили свою волю – они хотят быть с Россией", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Госдума, в свою очередь, приняла его заявление по ситуации на полуострове.

16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Сегодня по всей стране проходят митинги "Мы вместе" - от Южно-Сахалинска до Калининграда. В Москве митинг-концерт в поддержку крымчан начнется в 18.00 на Красной площади. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Москва 24".