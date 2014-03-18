Отношения с Украиной были и остаются ключевыми - Путин

Владимир Путин сделал официальное заявление по Крыму и Севастополю

Отношения России и Украины были и остаются важнейшими и ключевыми, заявил Владимир Путин, выступая в Георгиевском зале Кремля. "Хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть заложниками территориальных споров", - отметил президент.

По его словам, он понимает, почему люди хотели перемен – "власть их достала, менялись президенты премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение". Поэтому жители Украины не видят для себя перспектив и уезжают из страны на заработки, добавил Путин.

Президент также заявил, что легитимной власти в стране сейчас нет. "Некоторые органы власти узурпированы самозванцами, а сами они находятся под контролем радикалов. На прием к министрам можно попасть только через боевиков майдана", - отметил он. По словам Путина, первым на очереди в репрессиях был Крым.

Главными исполнителями переворота он назвал националистов, нацистов и антисемитов – "они определяют до сих пор власть в Украине", добавил президент.

Он также подчеркнул, что жители Крыма и Севастополя обратились к России с просьбой защитить их права и жизнь. "Мы не могли не откликнуться на их просьбу, оставить Крым в беде, иначе это было бы просто предательством", заявил президент.

Ранее Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Госдума, в свою очередь, приняла его заявление по ситуации на полуострове.

16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Сегодня по всей стране проходят митинги "Мы вместе" - от Южно-Сахалинска до Калининграда. В Москве митинг-концерт в поддержку крымчан начнется в 18.00 на Красной площади. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Москва 24".