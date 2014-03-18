В Крыму будет три государственных языка - Путин

Владимир Путин сделал официальное заявление по Крыму и Севастополю

В Крыму будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, заявил Владимир Путин, выступая в Георгиевском зале Кремля.

По словам президента, референдум в Крыму прошел в полном соответствии с международными нормами, а его результаты - "предельно убедительные".

Ранее Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Госдума, в свою очередь, приняла его заявление по ситуации на полуострове.

16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Сегодня по всей стране проходят митинги "Мы вместе" - от Южно-Сахалинска до Калининграда. В Москве митинг-концерт в поддержку крымчан начнется в 18.00 на Красной площади. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Москва 24".