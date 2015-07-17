Водителей автобусов начнут штрафовать за остановку в неположенном месте

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водителей общественного транспорта будут штрафовать за остановку в неположенном месте. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Текст закона доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, водитель общественного городского транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), который посадил или высадил пассажиров в неустановленном для этого месте, заплатит штраф в размере 3 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф возрастет до 5 тысяч рублей.

За стоянку в неустановленном месте в ночное время также предусмотрены штрафные санкции. С водителей будут взимать 5 тысяч рублей, с должностных лиц – 10 тысяч, а юридическим лицам грозит наказание в 20 тысяч.

Закон также устанавливает систему штрафов за эксплуатацию пассажирского транспорта без карты регулярных перевозок, либо в случае ее несоответствия карте маршрута. Нарушением будет считаться использование автобуса, трамвая или троллейбуса с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок.

В пояснительной записке уточняется, что закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации" призван урегулировать правовые отношения в сфере общественного транспорта.