В Госдуме обсудят уголовную ответственность за игнорирование указов Путина

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за неисполнение указов президента России. Виновным грозит штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Кроме того, за саботаж президентских указов виновным запретят занимать должности на госслужбе на срок до трех лет. Особенно строго авторы законопроекта предлагают наказывать тех, чье бездействие повлекло нарушение прав граждан.

Впрочем, шансов на принятие законопроекта немного. Ранее его не поддержал Верховный суд России, который счел слишком мягким предлагающееся наказание. В суде решили, что наказанием должно быть лишение свободы для чиновников-саботажников.

Не согласилось с предложениями, содержащимися в законопроекте, и правительство России. В кабинете министров отметили, что в российском законодательстве уже существует соответствующая статья Уголовного кодекса – "Халатность".

Ранее идею внести в Уголовный кодекс статью о саботаже предложил зампредседатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции КПРФ Вадим Соловьев.

"Сейчас в массовом порядке идет невыполнение и законов России, и указов президента, в том числе "майских указов", которые действительно могли бы изменить социальную ситуацию в стране к лучшему. И делается это чиновниками зачастую абсолютно сознательно. Нужно повышать госдисциплину по всем направления, чиновники должны работать слаженно", – отметил Соловьев.

Напомним, в Уголовном кодексе нашей страны статья за саботаж была с 1926 по 1958 год. За подобное правонарушение грозил год тюрьмы с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах преступление даже каралось расстрелом.