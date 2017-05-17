Путин назвал сообщения про "секреты Трампа" политической шизофренией

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент Владимир Путин назвал "политической шизофренией" сообщения о том, что Дональд Трамп выдал секреты главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

"В Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", – передает слова президента ТАСС.

Ранее появилась информация, что Трамп на встрече с Лавровым в Вашингтоне передал ему секретные данные о планах запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" взорвать пассажирский самолет.