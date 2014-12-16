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Свежая пресса

16 декабря 2014, 10:43

Сегодня в СМИ: снижение цены на бензин и сокращение заторов на дорогах

Владимир Путин бензин заторы свежая пресса

Фото: M24.ru

Прокладку кабелей по воздуху ограничат законодательно

В Мосгордуме готовят документ, по которому линии связи запретят прокладывать по воздуху, пишет газета "Ведомости".

Законопроект предполагает, что кабель будут прокладывать только под землей. В отдельных случаях можно проводить временные линии по воздуху, но на это потребуется согласование властей.

Трудовые инспекторы выходят в онлайн

С 17 декабря начинает работу сервис "Онлайн Инспекция", с помощью которого можно заочно проконсультироваться с сотрудником Роструда, сообщает "Российская газета".

Нововведение также позволит смоделировать ситуацию на предприятии, или провести самопроверку без вызова инспектора.

Верховный суд признал документы на авто личными бумагами

Верховный суд признал свидетельство о регистрации автомобиля личным документом, а не официальным, пишет "Российская газета".

В связи с этим кража автодокументов будет наказываться менее строго – не лишением свободы, а штрафом или принудительными работами.

Бензин подешевел после критики президента

Нефтяные компании скинули цены на бензин после критики Владимира Путина, пишет "Коммерсантъ".

Ранее президент раскритиковал рост цен на топливо на фоне падения стоимости барреля нефти. После этого литр бензина подешевел на сумму от 10 до 50 копеек.

Впервые за четыре года в Москве стало меньше заторов

Впервые за четыре года на столичных дорогах уменьшилось количество заторов, сообщает "Коммерсантъ".

Горожане стали тратить на 5% меньше времени на поездки в вечерние и утренние часы пик.

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