Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимира Путина попросили разобраться с коррупцией в Мексике. Такая петиция появилась на сайте change.org.

Автор петиции под ником Freppo Sovietico отметил, что политическая ситуация в стране – хуже некуда, и ни США, ни ООН не делают ничего для того, чтобы ее исправить.

Он добавил, что Владимир Путин нужен Латинской Америке, чтобы остановить произвол коррумпированных чиновников, которые все дарят и воруют.

Петиция уже набрала несколько тысяч голосов.