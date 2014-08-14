Правительство подготовит программу по поддержке сельского хозяйства

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Правительство России готовит программу по дополнительной поддержке отечественного сельского хозяйства. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе встречи с российскими парламентариями в Ялте, сообщает ИТАР-ТАСС.

Комментируя ответные меры Москвы на санкции западных стран, которые, в частности, выразились в закрытии российского рынка для западных сельхозпроизводителей, президент отметил, что таким образом будут созданы преференции для отечественных сельхозпроизводителей - фактически, для них расчищается рынок.

Путин напомнил, что в последнее время со стороны российских аграриев постоянно звучали просьбы, чтобы им была предоставлена возможность осваивать собственный рынок. При этом президент добавил, что следом от отечественных сельхозпроизводителей поступили просьбы о дополнительной финансовой поддержке. По мнению Путина, это законный вопрос и правильная его постановка.

Глава государства отметил, что запрет на ввоз некоторых продуктов на территорию РФ - "это не просто ответные меры, это прежде всего меры поддержки отечественных производителей и открытие наших рынков для производителей тех стран, которые хотят сотрудничать с Россией".

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.