Россия не будет отгораживаться от внешнего мира – Путин

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин на встрече с представителями фракций Госдумы в Ялте заявил, что Россия "не будет отгораживаться от внешнего мира", передает сайт vesti.ru.

"Мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою страну, не отгораживаясь от внешнего мира, не разрывая связь с партнерами и не давая вести себя с нами пренебрежительно", - цитирует слова президента Интерфакс.

При этом Путин отметил, что запрет на ввоз некоторых продуктов на территорию РФ - "это не просто ответные меры, это прежде всего меры поддержки отечественных производителей и открытие наших рынков для производителей тех стран, которые хотят сотрудничать с Россией".

Также президент добавил, что в случае необходимости Россия будет выходить из международных договоров, "как это сделали США". Путин подчеркнул, что Штаты руководствовались соображениями своей безопасности, а значит и "мы будем делать точно то же самое тогда, когда посчитаем это выгодным и нужным", - сказал он.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. Владимир Путин отметил, что ограничения не нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку договор с ней позволяет вводить запреты "в случае обеспечения интересов в области безопасности страны".

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.