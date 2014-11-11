Правительство не будет ограничивать продажу валюты – Медведев

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Российское правительство не будет ограничивать в объемах продажу валюты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", ограничение валютообменных операций не поддержал и Центробанк. Ранее некоторые СМИ сообщили, что властям поступило предложение ограничить обмен валюты 500 долларами в месяц.

При этом Медведев отметил, что снижению курса рубля способствовали недобросовестные игроки на валютном рынке. Также премьер подчеркнул, что фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует. Центробанк при этом считает, что в падении российской валюты частично виновны граждане, активно скупающие валюту.

Добавим, что 10 ноября Владимир Путин в рамках саммита АТЭС заявил, что власти страны принимают необходимые меры для стабилизации курса рубля. Падению доллара и евро поспособствовал и ЦБ - Банк России отменил валютный коридор (интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины).