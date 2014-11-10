Власти России принимают меры для стабилизации курса рубля - Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин в рамках саммита АТЭС заявил, что власти страны принимают необходимые меры для стабилизации курса рубля.

"Наши финансовые власти принимают необходимые меры (для стабилизации курса рубля). Центральный банк страны продолжает политику таргетирования инфляции и будет делать это дальше", - приводит слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что базовые показатели по золотовалютным резервам и платежному балансу остаются на хорошем уровне, что "позволяет контролировать ситуацию без дополнительных экстраординарных мер".

Путин выразил уверенность, что ситуацию на валютном рынке "придет в соответствующее равновесие", и "эти события на валютном рынке", которые сейчас наблюдаются в России, "абсолютно не связаны с фундаментальными экономическими причинами и факторами".

По словам Путина, российские власти уделяют большое внимание формированию благоприятной деловой среды и внедрению лучших практик по работе с инвесторами на региональном и муниципальном уровнях. При этом власти признают, что еще не все сделано для улучшения условий ведения бизнеса, но знают, что и как нужно делать, заявил президент.

"Облегчение подключения к инфраструктуре, снижение давления со стороны правоохранительной системы - это все находится в поле нашего внимания постоянно. Анализ того, что происходит на рынке, обратная связь с предпринимательским сообществом дают нам основания полагать, что процесс двигается в правильном направлении, наверное, и далеко не все еще сделано, но мы прекрасно отдаем себе отчет о том, что надо делать и как надо делать", - подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом Центробанк не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

Рынок отреагировал на изменение курсовой политики Центробанка незначительным ростом. Доллар упал до 45,5 рубля, евро – до 56,8 рубля, тогда как исторические максимумы для этих валют на прошлой неделе составили более 48 и 60 рублей соответственно.