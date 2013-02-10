Актер Владимир Зельдин отмечает 98-й день рождения

Владимир Зельдин. Фото: ИТАР-ТАСС

Один из патриархов отечественного театра и кинематографа Владимир Зельдин сегодня, 10 февраля, отмечает день рождения. Ему исполнилось 98 лет.

Артиста поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. "Выдающийся актер, Вы за долгие годы беззаветного служения искусству внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры, в Вашей творческой биографии — десятки блестяще сыгранных ролей", – говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Зельдин получил поздравление и от президента России. "Самой ценной наградой за Ваш плодотворный творческий труд является искренняя любовь и уважение многих поколений зрителей. Российская культура многим обязана Вашему таланту, большой, поистине неиссякаемой созидательной энергии", – передает пресс-служба президента текст поздравления.

Народный артист СССР отметит день рождения на сцене родного Центрального академического театра Российской Армии.



Владимир Зельдин родился 28 января (10 февраля) 1915 года в Козлове (ныне — Мичуринск, Тамбовская область), в семье музыканта и учительницы. Во время Гражданской войны в 1920 году Зельдины переехали в Тверь, там Зельдин пошел в гимназию. А с 1924 года семья стала жить в Москве.

В начале 1930-х годов производственно-театральные мастерские при Театре МГСПС набирали актерский курс. Не особо веря, туда пошел сдавать экзамены Владимир Зельдин, и неожиданно для себя был принят. Позже Зельдин стал актером в этом же театре. В 1938 году он перешел в Театр транспорта (ныне Театр имени Гоголя). Здесь актер сыграл в спектаклях, поставленных по классикам мировой литературы: "Без вины виноватые" А. Н. Островского, "Комедия ошибок" Уильяма Шекспира и "Коварство и любовь" Шиллера.

Широкую известность Зельдин получил после первой же большой роли в кино – в фильме Пырьева "Свинарка и пастух". Он снимался также в фильмах "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Женщина в белом", "Десять негритят" и многих других.

В настоящее время в Театре Российской Армии Зельдин играет главную роль в мюзикле "Человек из Ламанчи", поражая зрителей блестящей физической, актерской и вокальной формой, а также главную роль в спектакле "Танцы с учителем". Кроме того, занят в спектакле "Приглашение в замок" и в музыкальном спектакле "Давным-давно". А в театре "Модерн" играет в спектакле "Дядюшкин сон".