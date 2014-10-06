Путин подписал закон о запрете ночных митингов

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Владимир Путин подписал закон о запрете на проведение ночных митингов. Таким образом, шествия и демонстрации с 6 октября запрещено проводить раньше 7 часов утра и позднее 22.00. Поправки в закон опубликованы на официальном сайте президента России.

Исключение делается для митингов, посвященных памятным датам России, а также для культурных мероприятий.

Отметим, что организаторы митингов в столице в обязательном порядке должны обращаться за разрешением в мэрию. Единственным исключением являются мероприятия в гайд-парках - площадках для проведения публичных акций.

Площадки, созданные по аналогии с "Уголком ораторов" в Лондонском Гайд-парке, появились в Москве 1 мая 2013 года. Одна из них расположена на территории Зеленого театра в парке "Сокольники" на востоке столицы, вторая - на Пушкинской набережной у Крымского моста в парке Горького в центральном районе Хамовники. Площадки способны вместить до 1,5 тысячи и до 2 тысяч человек соответственно.