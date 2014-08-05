Путин выразил недовольство качеством медобслуживания пенсионеров

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Владимир Путин выразил недовольство качеством медицинского обслуживания пожилых людей, сообщает ИТАР-ТАСС.

На заседании президиума Госсовета президент подчеркнул, что сохранение и укрепление здоровья пенсионеров является одним из приоритетов для государства.

"Их потребность в медицинской помощи в полтора раза выше, чем у людей среднего возраста, в госпитализации они нуждаются почти в три раза чаще, однако их медобслуживание оставляет часто желать лучшего", - сказал Путин.

По словам Путина, "здесь нужно многое менять".

Глава государства призвал "продумать меры, стимулирующие органы здравоохранения внимательно и бережно относиться к пенсионерам".

В частности, президент предложил активно развивать геронтологическую службу. Кроме того, он призвал заняться организацией досуга пенсионеров, у которых есть свободное время для реализации творческих увлечений, общения и занятий спортом.