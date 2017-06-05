Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня 2017, 22:37

Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, сообщает пресс-служба Кремля.

5 июня сразу несколько арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Оба лидера призвали заинтересованные страны искать диалог ради сохранения мира в регионе. "Острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", – говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган договорились продолжить работу и по сирийскому урегулированию.

Четыре арабские страны – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ – объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром 5 июня. Позже к разрыву отношений присоединились Йемен, Ливия и Мальдивы. Свое решение государства объяснили попыткой Катара вмешиваться во внутреннюю политику других стран. Также страну обвинили в поддержке терроризма.

Владимир Путин Турция Катар жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика