Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, сообщает пресс-служба Кремля.

5 июня сразу несколько арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Оба лидера призвали заинтересованные страны искать диалог ради сохранения мира в регионе. "Острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", – говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган договорились продолжить работу и по сирийскому урегулированию.