Влияние событий на Украине на экономику России временное – Путин

Владимир Путин прокомментировал события на Украине

Влияние событий на Украине на российскую экономику временное. Об Владимир Путин заявил на пресс-конференции 4 марта, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24". "Что касается событий на Украине, то политика так или иначе всегда влияет на рынки. Деньги любят тишину, спокойствие и стабильность". При этом реакция финансовых рынков на события на Украине - "это временное явление и временное влияние", - пояснил он.

При этом рабочие контакты России и Украины не прерывались. По словам Путина, уже "дано поручение правительству возобновить контакты на правительственном уровне со своими коллегами в соответствующих министерствах и ведомствах".

Путин также отметил, что Россия будет работать совместно с Международным валютным фондом, чтобы побудить Украину к проведению экономических реформ, заявил президент. При этом он сказал, что прежняя договоренность о траншах будет сохранена и Россия готова предоставлять деньги, но "западные партнеры просят этого не делать, а работать в рамках МВФ".

На вопрос об отмене скидки на газ для Украины президент отметил, что она не связана с событиями в стране. "Если они ("Газпром") вовремя средства не получают, то тогда они подрезают свои инвестпрограммы. Это, кстати, вообще не связано ни с событиями на Украине, ни с политикой", - сказал Путин.

Между тем Россия продолжает готовиться к саммиту стран "Большой восьмерки". "Что касается "восьмерки" - не знаю. Мы готовимся к "восьмерке". Готовы будем принять у себя наших коллег. Если они не хотят приезжать - ну, не надо", - добавил президент.