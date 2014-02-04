Владимир Путин открыл в Сочи 126-ю сессию МОК

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин объявил открытой 126-ю сессию Международного Олимпийского комитета (МОК) в Сочи. Она продлится до 7 февраля - дня открытия Игр.

В своей вступительной речи Владимир Путин заявил, что по окончании Игр олимпийские объекты и их инфраструктура составят основу первого в России международного центра зимних видов спорта, где будут тренироваться сборные команды России.

Кроме того, на базе нескольких объектов Игр будет создан Всероссийский детский спортивно-образовательный центр. Президент России отметил, что для мировой практики передача олимпийских объектов в сферу детского спорта - пока еще редкое явление, но оно полностью соответствует духу олимпийского и паралимпийского наследия.

В заключении вступительной речи президент России на английском языке обратился к собравшимся, объявив 126-ю сессию МОК открытой, сообщает РИА Новости.

Напомним, XXI зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.