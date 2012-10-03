Владимир Путин подписал указ о налоговых льготах для АПК

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, гарантирующие финансовые льготы для сельхозпроизводителей, сообщает официальный портал правовой информации.

Данным законом предусмотрена бессрочная нулевая ставка по налогу на прибыль (сейчас она действует до 31 декабря 2012 года). Для аграриев, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, ставка по налогу на прибыль с 2013 года составит 18%, а с 2016 – 20%.

До 31 декабря 2017 года новым законом устанавливается льготная ставка по НДС: 10% для племенного скота и его семенного материала, а также племенные яйца.

Также от НДФЛ освобождаются гранты, полученные главами фермерских хозяйств, и единовременные выплаты на бытовое обустройство начинающего агрария.

Организации потребительской кооперации с численностью более 100 человек до 1 января 2018 года могут применять единый налог на вмененную стоимость. В настоящее время данная льгота действительна до 1 января 2013 года.