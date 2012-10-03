Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2012, 15:52

Политика

Владимир Путин подписал указ о налоговых льготах для АПК

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, гарантирующие финансовые льготы для сельхозпроизводителей, сообщает официальный портал правовой информации.

Данным законом предусмотрена бессрочная нулевая ставка по налогу на прибыль (сейчас она действует до 31 декабря 2012 года). Для аграриев, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, ставка по налогу на прибыль с 2013 года составит 18%, а с 2016 – 20%.

До 31 декабря 2017 года новым законом устанавливается льготная ставка по НДС: 10% для племенного скота и его семенного материала, а также племенные яйца.

Также от НДФЛ освобождаются гранты, полученные главами фермерских хозяйств, и единовременные выплаты на бытовое обустройство начинающего агрария.

Организации потребительской кооперации с численностью более 100 человек до 1 января 2018 года могут применять единый налог на вмененную стоимость. В настоящее время данная льгота действительна до 1 января 2013 года.

Ссылки по теме


Сюжет: Что изменится в жизни москвичей с Нового года
Владимир Путин льготы налоги законы сельское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика