"Огонек": День русского языка и встреча Путина с Обамой

Фото: M24.ru

Как преобразовать образование

После ожесточенных споров, критики и угроз увольнения министр образования и науки подвел итоги своей работы за год.

На очной ставке с Европой

"Могут ли русская и европейская души идти вперед вместе?" — такую тему для выступления мне придумали в Страсбурге.

Жизнь с охотой

Лимоны, канарейки и бойцовые гуси когда-то на всю Россию прославили маленький городок Павлово-на-Оке. Спустя сотни лет эти павловские "охоты", увлечения, все еще популярны.

Ни надежд, ни разочарований

Чего ждать от встречи президентов России и США в Северной Ирландии? Барак Обама и Владимир Путин встречались дважды. Сначала летом 2009 года, когда президент США приехал в Москву и нанес визит российскому премьер-министру, который до этого два срока отслужил в должности главы государства. Потом летом 2012-го, когда Владимир Путин снова в ранге президента приехал на саммит "двадцатки" в мексиканский Лос-Кабос.

Общество неведения

Последние события вокруг "Левада-центра" заставляют думать, что Россия снова входит в период, когда социология не нужна. Чем такие периоды заканчивались для страны в прошлом, вспомнил "Огонек".

Безударная тактика

Боксер с мировым именем Виталий Кличко может составить серьезную конкуренцию на выборах 2015 года нынешнему президенту Украины Виктору Януковичу. Какой из боксера политик и чем он лучше других лидеров оппозиции?

Честное словесное

День русского языка — 6 июня — приурочен ко дню рождения Пушкина. А по календарному стечению обстоятельств совпадает с горячей порой экзаменов в школах и сдачей ЕГЭ по русскому. "Огонек" спросил тех, кто вслед за Пушкиным в ответе за русскую словесность: что они думают сегодня о работе учителя русского языка, своем предмете и своих учениках. Ответы пришли из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Брянска.

А шоу русское глядят!

Сравнение лидеров телерейтингов последних пяти лет недвусмысленно свидетельствует — на отечественном телевидении успешно изживается "иностранное присутствие".

"Социальное неравенство сильнее любви"

Режиссер Абделлатиф Кешиш, чей фильм "Жизнь Адели" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, ответил на вопросы обозревателя "Огонька".

Новый курс Москвы

Есть такая архитектурная выставка, "Арх-Москва", ежегодная. И она уже давно не задавалась. Как ушел Юрий Лужков, архитектура в Москве прекратилась, и не получалось, а до того, когда он был, тем более не получалось. Ну, какая архитектура, такая и выставка. А сейчас задалась.

В "Гоголь-центре" — премьера спектакля Кирилла Серебренникова по фильму Ларса фон Триера "Идиоты"

Во второй раз в "Гоголь-центре" ставят спектакль по фильму (в апреле были "Братья" в постановке Алексея Мизгирева по "Рокко и его братьям" Висконти). Разбирая многосоставную, сложную структуру постановки, снимая слой за слоем — откуда и куда пришло, что осталось, что добавилось,— уже, по сути, анализируешь спектакль.

От фабрикантов до лейтенантов

Чемпион завершившегося сезона, ЦСКА претендует на самую длинную клубную историю в российском футболе. Так оно или нет, но падения и взлеты у этой команды всегда головокружительны.

Вратарь года – 2012/13

Футбольный сезон – 2012/13 завершается выборами "Вратаря года" — традиционным конкурсом "Огонька". Лучшим голкипером в седьмой раз признан Игорь Акинфеев (ЦСКА). И это рекорд за все 53 года существования нашего приза.

Лампочка Моисеевича

Человек, который мог спасти Россию — предотвратить большевистский переворот в октябре 1917-го,— умер от рака в Палестине 3 января 1942 года. Умер знаменитым, но — не тем, чем мог бы прославиться.

Другие материалы журнала "Огонек"