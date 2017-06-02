Путин назвал отношения между США и РФ худшими со времен холодной войны

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Двусторонние связи России и США оказались на низшей точке со времен холодной войны, об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Бизнес-диалог Россия – США", передает РИА Новости.

Фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся десятилетиями, был разрушен за несколько лет, считает российский лидер.

Тем не менее, Россия и США продолжают диалог в различных форматах, включая ООН и "Группу 20".