Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня 2017, 15:55

Политика

Путин назвал отношения между США и РФ худшими со времен холодной войны

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Двусторонние связи России и США оказались на низшей точке со времен холодной войны, об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Бизнес-диалог Россия – США", передает РИА Новости.

Фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся десятилетиями, был разрушен за несколько лет, считает российский лидер.

Тем не менее, Россия и США продолжают диалог в различных форматах, включая ООН и "Группу 20".

ПМЭФ в этом году проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".
Владимир Путин США жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика