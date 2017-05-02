СМИ рассказали о предполагаемой расстановке сил на выборах президента России

На выборах президента России в 2018 году действующий лидер Владимир Путин может получить 48 процентов голосов при высокой явке избирателей, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно данным опроса, по три процента опрошенных отдали свои голоса лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Один процент респондентов проголосовали бы за министра обороны Сергея Шойгу.

Сам президент России пока не оглашал своего решения о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.