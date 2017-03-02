Автору биографии Путина предложили пост советника Трампа по России

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Администрация Дональда Трампа предложила должность старшего директора Белого Дома по Европе и России уважаемому ученому и умеренному критику Владимира Путина – Фионе Хилл, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Белом Доме.

Старший научный сотрудник института Брукингса Фиона Хилл имеет двойное гражданство – США и Великобритании. С 2006 по 2009 год она работала на американскую разведку. В соавторстве со своим коллегой по институту Клиффордом Гэдди написала книгу "Мистер Путин: оперативник в Кремле".

Книга "Мистер Путин: оперативник в Кремле" вышла в 2013 году и была переиздана в 2015 году. Она получила широкую известность как одна из самых ярких попыток на Западе составить психологический портрет российского президента.

Издание пишет, что благодаря этому назначению Белый дом рассчитывает заручиться поддержкой обеих партий в конгрессе США. Представители демократов и республиканцев в нижней и верхней палатах​ обеспокоены свидетельствами неформальных контактов между представителями администрации Трампа и России.