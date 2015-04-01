Путин поручил поддержать предложения "Аэрофлота" для снижения цен на авиабилеты

Фото: ТАСС

Владимир Путин поручил Минэкономразвития России поддержать предложения компании "Аэрофлот". Перевозчик намерен значительно снизить цены на авиабилеты, сообщает МИА "Россия сегодня".

"У меня была встреча с руководителем "Аэрофлота". Они намерены снизить тарифы на перевозки по ключевым направления, особенно в летний сезон. Речь идет о полетах на Дальний Восток, в Калининград и Крым", – заявил Путин.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев пообещал "Аэрофлоту" поддержку.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский авиаперевозчик сокращает персонал и проводит оптимизацию по другим направлениям. Компания планирует выручить за счет более эффективной организации расходов до 50 миллиардов рублей.

В "Аэрофлоте" пообещали, что сокращения не коснутся производственного персонала – пилотов, инженеров и техников, которые работают на земле.