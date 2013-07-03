Заявление в полиции обязаны принять за 15 минут – Колокольцев

Очередь в полицейском участке ограничили по времени

Граждане не должны проводить в очереди в полицейском участке больше 15 минут, а справку с ошибками стражи порядка обязаны исправить за пять дней, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, заявление в полицию должны принять за 15 минут, а если в подразделении МВД выдали справку с ошибками, то сотрудники должны извиниться и исправить ее в течение пяти дней.

Любые жалобы на некачественные услуги органов внутренних дел, сказал министр, должны рассматривать за 15 дней.



К первому августа, как стало известно M24.ru, масштабная реформа МВД, длившаяся почти три с половиной года, должна быть завершена.

О начале реформы президент России объявил в феврале 2010 года. На проведение преобразований государство выделило порядка 327 миллиардов рублей.

Правоохранителям было предписано избавиться от ряда "избыточных и несвойственных" функций – по выдворению из страны иностранцев, проведению техосмотра автотранспорта. Медвытрезвители были переданы в систему здравоохранения. Также необходимо было реорганизовать структуру подразделений, обслуживающих режимные объекты, а также службу транспортной милиции, и, более того, почти вдвое сократить численность центрального аппарата – с почти 20 до 10 тысяч человек.

С 1 марта 2011 милиция перестала существовать – сотрудников органов внутренних дел стали называть полицейскими.

В начале февраля 2011 года – началась внеочередная переаттестация сотрудников. Все мероприятия по подготовке и проведению аттестации заняли девять месяцев. Основной целью было формирование высокопрофессиональных кадров.