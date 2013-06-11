Дни Вены в Москве: театр An der Wien и арт-скамейки Enzi

Вена. Фото: ИТАР-ТАСС

13 и 14 июня в российской столице пройдут Дни Вены, в рамках которых запланирован гала-концерт с участием солистов австрийского театра An der Wien и торжественная передача арт-скамеек Enzi парку имени Горького.

Выступление артистов An der Wien совместно с оркестром Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко начнется в 19.00 на площадке театра. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер филармонического оркестра Стамбула Борусан Саша Гетцель.

В этот вечер прозвучат номера из оперетты "Летучая мышь", вальс "На прекрасном голубом Дунае" и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса, отметили организаторы.

Вторая часть праздника пройдет на территории ЦПКиО имени Горького, где 14 июня в 10 утра состоится торжественная передача парку арт-скамеек Enzi из Музейного квартала Вены.

Мобильные и яркие, полые внутри, они легко трансформируются в лежаки или домики, в которых зимой можно устраивать чаепития.

Дизайн конструкций разработали в 2002 году. Скамейки для парка Горького выполнены по спецзаказу. Всего их 15.

В мероприятии примут участие мэр Вены Михаэль Хойпль, и.о. руководителя департамента культуры Москвы Сергей Капков, директор парка Горького Ольга Захарова.