27 мая 2017, 16:41

В мире

Британские истребители поднялись в небо по тревоге – СМИ

Фото: ТАСС/CTK/Pavel Nemecek

Два британских истребителя поднялись в небо по тревоге из-за приближения российских военных самолетов к границе Соединенного Королевства. Самолеты вылетели из военно-воздушной базы в Шотландии.

По данным источников телеканала Sky News, экипажу истребителей не сообщили о причинах тревоги.

Газета Daily Mail же озвучила версию о том, что истребители реагировали на приближение побережью страны военных самолетов России.

Подобные инциденты происходили и ранее, однако военнослужащие РФ ни разу не нарушали границ Великобритании при облете страны.

