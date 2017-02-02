Опубликован план выхода Великобритании из ЕС

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Правительство Великобритании представило план выхода страны из Европейского союза. Документ должен обеспечить мягкий и упорядоченный Brexit, сообщает ТАСС.

Документ, так называемую Белую книгу, в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Он отметил, что в плане представлено видение "по-настоящему независимой" Великобритании. Кроме того, в документе указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь соглашения о беспошлинной торговле с Евросоюзом.

Также в планах Великобритании заключить с ЕС такое таможенное соглашение, которое позволит использовать с максимальной отдачей все возможности от торговли между Соединенным Королевством и Евросоюзом. При осуществлении Brexit будет представлено отдельное законодательство, призванное установить контроль над иммиграцией.