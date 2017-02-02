Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 17:37

В мире

Опубликован план выхода Великобритании из ЕС

Правительство Великобритании представило план выхода страны из Европейского союза. Документ должен обеспечить мягкий и упорядоченный Brexit, сообщает ТАСС.

Документ, так называемую Белую книгу, в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Он отметил, что в плане представлено видение "по-настоящему независимой" Великобритании. Кроме того, в документе указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь соглашения о беспошлинной торговле с Евросоюзом.

Также в планах Великобритании заключить с ЕС такое таможенное соглашение, которое позволит использовать с максимальной отдачей все возможности от торговли между Соединенным Королевством и Евросоюзом. При осуществлении Brexit будет представлено отдельное законодательство, призванное установить контроль над иммиграцией.

Жители Великобритании на референдуме 24 июня 2016 года проголосовали за выход страны из Евросоюза.

Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По итогам подсчета голосов 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл и вокалист The Who Роджер Долтри.

Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было включено в Оксфордский словарь.

Эксперты отмечают, что Brexit не станет для Великобритании бесплатной процедурой. О том, в какую сумму ее оценил Минфин страны, рассказал политолог Алексей Мартынов.

