Опубликован план выхода Великобритании из ЕС

Фото: ТАСС/Павел Черемисин
Правительство Великобритании представило план выхода страны из Европейского союза. Документ должен обеспечить мягкий и упорядоченный Brexit, сообщает ТАСС.
Документ, так называемую Белую книгу, в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Он отметил, что в плане представлено видение "по-настоящему независимой" Великобритании. Кроме того, в документе указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь соглашения о беспошлинной торговле с Евросоюзом.
Также в планах Великобритании заключить с ЕС такое таможенное соглашение, которое позволит использовать с максимальной отдачей все возможности от торговли между Соединенным Королевством и Евросоюзом. При осуществлении Brexit будет представлено отдельное законодательство, призванное установить контроль над иммиграцией.
Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По итогам подсчета голосов 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.
За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл и вокалист The Who Роджер Долтри.
Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было включено в Оксфордский словарь.
Эксперты отмечают, что Brexit не станет для Великобритании бесплатной процедурой. О том, в какую сумму ее оценил Минфин страны, рассказал политолог Алексей Мартынов.