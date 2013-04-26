"Вечерка": Отключение отопления и ужесточение правил перелета

Фото: Москва 24

Читайте в этом выпуске: На этой неделе столица не останется без отопления, буйных пассажиров самолетов разрешат усмирять наручниками и электрошокерами, коррупционеров перестанут выпускать заграницу и посадят в тюрьму.

Отопление на этих выходных не отключат

Отопление на этой неделе в столице отключать не будут. Об этом заявил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел Ливинский в интервью газете "Вечерняя Москва".

По его словам, среднесуточная температура воздуха пока этого сделать не позволяет, москвичам будет холодно без теплых батарей. Напомним, теплая погода должна установиться к началу майских праздников.

"В настоящий момент энергосистема уже отрегулирована на минимальный температурный режим теплоносителя, чтобы избежать в жилых домах и различных учреждениях так называемого перетопа. Учитывая затянувшуюся в этом году зиму, не удивительно, что батареи отключают позже, чем в предыдущие годы. Морозить москвичей мы не собираемся", - добавил Павел Ливинский.

Пассажирам объявят "сухой" закон

Cо следующего года правила авиаперелетов станут значительно жестче. Российский Минтранс готов разрешить усмирять членам экипажа самолета особо буйных пассажиров электрошокерами и наручниками. Кроме того, авиакомпании по своему усмотрению могут объявлять рейсы безалкогольными, то есть полностью вводить мораторий на спиртное во время перелета.

Новый проект федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс России в части реализации международных стандартов в области авиационной безопасности" уже вынесен на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации.

Также в случае крайней необходимости экипаж и сотрудники службы безопасности могут применить "любые приемлемые подручные средства, которые есть на борту", говорится в проекте закона.

Это связано с тем, что в последнее время участились драки, дебоши и хулиганские выходки нетрезвых пассажиров во время авиаперелетов.

Как заявил в интервью изданию заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомет Толбоев, пьяных дебоширов должны успокаивать в небе не члены экипажа, а снимать с рейса на земле.

Приговоренным к штрафу коррупционерам запретят выезд до погашения задолженности

Минюст вынес на общественное обсуждение проект закона, запрещающий выезд за границу коррупционерам. Речь идет о тех, кто предстал перед судом и должен за свою противоправную деятельность заплатить штраф, но этого не сделал.

Разработанный Минюстом законопроект предлагает заменить коррупционерам-должникам условный срок на реальный с оплатой задолженности.

Документ также предполагает возможность погашения штрафов не только деньгами, но и ценными вещами.

Напомним, несколько лет назад был принят закон о наказании мздоимцев штрафами, которые в несколько раз больше полученных ими взяток. Но действенного механизма, заставляющего выплачивать деньги, пока нет.

Другие статьи газеты "Вечерняя Москва"